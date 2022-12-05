Англия — Сенегал: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Англии разгромила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Игра прошла на стадионе «Аль-Бейт».

На 38-й минуте встречи счет открыл полузащитник Джордан Хендерсон. В добавленное к первому тайму время форвард Гарри Кейн удвоил преимущество англичан. После перерыва третий гол английской команды забил нападающий Букайо Сака.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Англия — Сенегал

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.