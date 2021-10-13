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Титов: «Игра сборной России глобально поменялась»

Егор Титов высказался об игре сборной России против Словакии и Словении
15:16
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Бывший капитан российской команды Егор Титов высказался об игре сборной России в матчах отбора к ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

«Вроде бы только двух неключевых футболистов не было, но игра поменялась глобально: было видно, что команда хотела комбинировать, играть в футбол, приятно было смотреть на это. В результате — красивейшие голы. Пусть забивали защитники, а не нападающие, но важен был результат. Опять же словаки помогли, они также могли помочь хорватам, хотя бы не проиграв россиянам, но у них не получилось», — цитирует Титова ТАСС.

После гостевой победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12650715

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры