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Дик Адвокат оценил перспективы сборной России на выход в финальную часть ЧМ-2022

13 октября, 16:25
Дик Адвокат. Фото Татьяна Дорогутина
Дик Адвокат. Фото Татьяна Дорогутина
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Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» оценил перспективы национальной команды в групповом этапе отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Первое место в группе — это очень хорошо для сборной России, — сказал Адвокат «СЭ». — Это прекрасно для всего российского футбола. Матч с Хорватией? В России сейчас опытный тренер. Там все еще есть хорошие игроки. Конечно, они могут выйти на чемпионат мира с первого места. Я настроен позитивно».

После гостевой победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры