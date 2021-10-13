Дик Адвокат оценил перспективы сборной России на выход в финальную часть ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» оценил перспективы национальной команды в групповом этапе отборочного цикла чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Первое место в группе — это очень хорошо для сборной России, — сказал Адвокат «СЭ». — Это прекрасно для всего российского футбола. Матч с Хорватией? В России сейчас опытный тренер. Там все еще есть хорошие игроки. Конечно, они могут выйти на чемпионат мира с первого места. Я настроен позитивно».

После гостевой победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).