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ФИФА закрыла дело о расизме в отношении Глика

14:25
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Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский сообщил, что ФИФА закрыла дело в отношении защитника национальной команды Камиля Глика.

«ФИФА не обнаружила оснований для дисциплинарного расследования против Камиля Глика после абсурдных обвинений со стороны английской федерации. Дело закрыто», — написал Квятковский в соцсетях.

Глик обвинялся в оскорблении защитника сборной Англии Кайла Уокера во время матча квалификации ЧМ-2022 между командами (1:1). В сборной Англии утверждали, что Глик не только ущипнул Уокера, но и оскорбил его на расовой почве.

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Роман Шишов все материалы автора
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