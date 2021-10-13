ФИФА закрыла дело о расизме в отношении Глика

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский сообщил, что ФИФА закрыла дело в отношении защитника национальной команды Камиля Глика.

«ФИФА не обнаружила оснований для дисциплинарного расследования против Камиля Глика после абсурдных обвинений со стороны английской федерации. Дело закрыто», — написал Квятковский в соцсетях.

Глик обвинялся в оскорблении защитника сборной Англии Кайла Уокера во время матча квалификации ЧМ-2022 между командами (1:1). В сборной Англии утверждали, что Глик не только ущипнул Уокера, но и оскорбил его на расовой почве.