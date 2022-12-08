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Магуайр: «В «МЮ» меня критикуют куда сильнее, чем в сборной»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр заявил, что в клубе его критикуют намного больше, чем в национальной команде.

10.12.2022 | Англия — Франция

29-летний футболист в статусе основного защитника англичан выступает на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«В «Манчестер Юнайтед» меня судят более строго. Анализируется абсолютно все. Каждый пас, каждый пропущенный гол. Главный виновник всегда один — центральный защитник», — цитирует Магуайра Utd Plug.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в 1/4 финала мирового первенства 10 декабря против Франции, начало — 22.00 мск.

Харри Магуайр
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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