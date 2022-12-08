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8 декабря, 23:00

Даррен Бент: «Цена на Беллингема? Больше 140 миллионов евро. Он невероятный»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент прокомментировал игру полузащитника национальной команды и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, который на данный момент выступает на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Беллингем невероятный, ему всего 19 лет, и он играет с каким-то бесстрашием, не так ли? Он может отобрать мяч, обводить людей, создавать моменты. Он невероятный талант. Мне очень нравится то, что он сделал. Он уехал из Бирмингема, взрастил свои таланты и перешел в дортмундскую «Боруссию», которая отшлифовала его и сделала из него мирового чемпиона. Он мог бы стать одним из лучших полузащитников в мире, потому что у него есть все качества. Какова цена Беллингема? Больше 140 миллионов евро. Он невероятен», — приводит слова Бента talkSPORT.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в матче 1/4 финала турнира против Франции 10 декабря, начало — 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Даррен Бент
Джуд Беллингем
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