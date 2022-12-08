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Непомнящий: «В сборной Франции главное — не мешать футболистам играть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал выступление сборной Франции на чемпионате мира-2022 в Катаре, а также назвал лучшего игрока мирового первенства.

«Скажу, наверное, крамольную вещь. В ситуации, в которой оказалась сборная Франции, главное — не мешать игрокам играть. Обладая таким составом, такими исполнителями, мне кажется, Дешаму удалось внушить футболистам, что они главные действующие лица на поле. Это очень важно. Иногда тренеры подавляют игроков, не позволяя им раскрыться. А в сборной Франции игроки выглядят абсолютно раскрепощенными и играют на своем уровне. Как по мне, на сегодня Килиан Мбаппе — лучший игрок чемпионата мира», — приводит слова Непомнящего «Газета.ру».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции сыграет в матче 1/4 финала турнира против Англии 10 декабря, начало — 22.00 (мск).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/08/19225783.shtml
Валерий Непомнящий
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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