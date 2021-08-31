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Де Бур считает, что на ЧМ-2022 соперникам стоит опасаться сборную Катара

19:25
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Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур оценил шансы национальной команды Катара на успех в 2022 году.

— В футболе Катар поднялся, ведь в 2019 году он впервые в истории стал обладателем Кубка Азии. Как катарцам это удалось? — вопрос Де Буру.

— Когда я приехал, в чемпионате Катара уже играли Гвардиола, Батистута, Каниджа, Лебеф, мой брат. Мы играли и проводили время вместе. Кто-то, как я, даже остался жить в Катаре по окончании карьеры. У меня росли дети, а там — прекрасное место для их становления, ведь в Катаре безопасно. Уверен, что всем понравилось там жить. Это небольшая страна, так что на футбол в то время ходило не так много народу — 10-15 тысяч. Однако игры постоянно транслировались по телевидению, так что местные знали всех нас в лицо. И бывало, меня узнавали на улице и говорили, какой крутой гол я забил, какой верный момент я не реализовал. Катарцы сильно увлечены футболом, следят за ним пристально. Когда играет национальная сборная, стадион переполнен. Думаю, их команда готова к тому, чтобы устроить сюрприз на чемпионате мира. Даже если катарские футболисты вылетят, то с высоко поднятой головой. Прогресс виден — иначе они бы не стали чемпионами Азии и не добрались бы до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где им крупно не повезло в матче с США. В Катаре есть своя программа развития футбола. Думаю, она существенно влияет на становление молодых футболистов, а академия Aspire — один из лучших спортивных центров в мире. Когда я играл в Катаре, проект только стартовал, а сейчас те юноши — в национальной сборной. Это серьезный путь, и я горд тем, чего они добились.

— Сборная Катара может преподнести сюрприз на чемпионате мира?

— Я надеюсь! Когда играешь за страну — хозяйку крупного турнира, то получаешь дополнительную мотивацию. Конечно, это будет нелегко, ведь Катар никогда не играл на чемпионате мира. Но могу сказать, что и его соперники по группе должны будут опасаться очных встреч. Уровень сборной Катара значительно вырос в последние годы, игры с ней — больше не легкая прогулка.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Гоша Чернов все материалы автора

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