Де Бур считает, что на ЧМ-2022 соперникам стоит опасаться сборную Катара

Посол наследия чемпионата мира в Катаре и экс-полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур оценил шансы национальной команды Катара на успех в 2022 году.

— В футболе Катар поднялся, ведь в 2019 году он впервые в истории стал обладателем Кубка Азии. Как катарцам это удалось? — вопрос Де Буру.

— Когда я приехал, в чемпионате Катара уже играли Гвардиола, Батистута, Каниджа, Лебеф, мой брат. Мы играли и проводили время вместе. Кто-то, как я, даже остался жить в Катаре по окончании карьеры. У меня росли дети, а там — прекрасное место для их становления, ведь в Катаре безопасно. Уверен, что всем понравилось там жить. Это небольшая страна, так что на футбол в то время ходило не так много народу — 10-15 тысяч. Однако игры постоянно транслировались по телевидению, так что местные знали всех нас в лицо. И бывало, меня узнавали на улице и говорили, какой крутой гол я забил, какой верный момент я не реализовал. Катарцы сильно увлечены футболом, следят за ним пристально. Когда играет национальная сборная, стадион переполнен. Думаю, их команда готова к тому, чтобы устроить сюрприз на чемпионате мира. Даже если катарские футболисты вылетят, то с высоко поднятой головой. Прогресс виден — иначе они бы не стали чемпионами Азии и не добрались бы до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ, где им крупно не повезло в матче с США. В Катаре есть своя программа развития футбола. Думаю, она существенно влияет на становление молодых футболистов, а академия Aspire — один из лучших спортивных центров в мире. Когда я играл в Катаре, проект только стартовал, а сейчас те юноши — в национальной сборной. Это серьезный путь, и я горд тем, чего они добились.

— Сборная Катара может преподнести сюрприз на чемпионате мира?

— Я надеюсь! Когда играешь за страну — хозяйку крупного турнира, то получаешь дополнительную мотивацию. Конечно, это будет нелегко, ведь Катар никогда не играл на чемпионате мира. Но могу сказать, что и его соперники по группе должны будут опасаться очных встреч. Уровень сборной Катара значительно вырос в последние годы, игры с ней — больше не легкая прогулка.

«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022