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Сегодня, 13:15

ЧМ-2022: за сборную Австралии одновременно играли 12 человек. Так разрешено?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Франция — Австралия.
Фото Reuters

Во втором тайме матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Австралия (4:1) бригада арбитров допустила ошибку, которая неприемлема для турнира такого уровня. Четвертый судья Салима Мукансанга на 73-й минуте после гола Оливье Жиру разрешила выйти на замену двум австралийцам — Гарангу Куолу и Аверу Мабилу. А ушел с поля только Райли Макгри.

Во время телетрансляции внимание режиссера было сосредоточено на показе гола Жиру, а саму процедуру замен показали мельком. Но очевидно, что судья Виктор Гомес даже дал сигнал на возобновление матча — был слышен свисток. Но буквально через пару секунд он остановил встречу и предложил Крейгу Гудвину покинуть поле. Тот оказался лишним в составе австралийцев — двенадцатым футболистом.

Получается, что эта команда вопреки всем правилам успела сыграть, пусть и две секунду, в необычном большинстве?

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия
Япония

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Австралии по футболу
Сборная Франции по футболу
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