Казанский: «Если Саутгейт будет действовать так же опасливо, в субботу для Англии все может и закончиться»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 Англия — Франция.

— Какой четвертьфинал особенно предвкушаете?

— Ну конечно, Англия — Франция! Матч будет роскошный, сто процентов! Бриты сейчас в большом порядке. В том числе потому, что Гарет Саутгейт перешел на игру в четыре защитника. Интересный факт — в Катаре за сборную Англии забили уже восемь футболистов.

— О чем это говорит?

— Если у всех топов есть ярко выраженные бомбардиры, то здесь забить может каждый. В этом плане Англия сильна и разнообразна. Раньше к Саутгейту регулярно возникали вопросы по выбору состава. Но в матче с Сенегалом тренер показал, что прекрасно понимает, какие козыри в его распоряжении. Например, после дубля Уэльсу напрашивалось появление в основе Рэшфорда. А вышел Фоден.

— И две голевые отдал.

— Да! Никто не ждал в центре поля и Хендерсона. А он здорово отыграл, забил важнейший первый гол. Который и открыл игру!

— Главная задача англичан — найти управу на Мбаппе?

— Не только. Кильян — завершитель. Может создать себе момент сам — и спокойно забить. А игру французов определяет Гризманн. Его тоже надо нейтрализовать. Чем и займутся Хендерсон с Райсом. А опеку Мбаппе доверят Уокеру, и мы увидим крайне любопытное соревнование в скорости.

— Состав у Англии будет таким же, как с Сенегалом?

— Думаю, да. Вообще, многое зависит от того, какую стратегию выберет Саутгейт. Если сыграет смело, в атаку — у команды прекрасные шансы выйти в полуфинал. Если же будет действовать так же опасливо, как с Италией в финале Евро-2020, да еще перейдет на схему с тремя центральными защитниками — в субботу для Англии все может и закончиться.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция состоится 10 декабря, в 22.00 (мск).