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Сегодня, 12:00

Черчесов о ЧМ-2022: «Атмосфера на чемпионате мира связана с выступлением страны-хозяйки»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в данный момент возглавляющий «Ференцварош», поделился мнением об атмосфере на ЧМ-2022 в Катаре.

— Что вам нравится и не нравится на нынешнем чемпионате мира? — первый вопрос Станиславу Черчесову.

— Не хотел бы рассуждать такими категориями. Просто смотрю, оцениваю. Бросается в глаза, что гораздо больше матчей заканчивается со счетом 0:0 по сравнению, скажем, с ЧМ-2018. Что ни одна команда на групповом этапе не обошлась без потери очков. Есть сенсации — вылет уже на групповой стадии сборных, которые наверняка рассчитывали забраться очень высоко, — Бельгии, Дании, Германии. Сейчас к ним добавилась еще и Испания. Турнир специфический. Дело даже не в том, что проходит зимой, а в том, что для подготовки не было трех-четырех недель — всего одна. И на первый план выходит психологический фактор. Ты можешь играть мощно, но потом провалить 20 минут, и это станет роковым. Как у немцев, здорово игравших с Японией, но пропустивших два мяча за 8 минут. И все, их нет в Катаре.

По атмосфере не могу судить достоверно из России, но видел, как пустели трибуны еще до окончания встречи. Слышал, что у болельщиков вне стадионов меньше возможностей для культурного отдыха, чем в России четыре года назад и на предыдущих турнирах. Здесь специфика Катара. Плюс наверняка сказывается фактор трех поражений этой азиатской страны. Атмосфера чемпионата напрямую связана с выступлением страны-хозяйки, она должна подпитывать болельщиков эмоциями.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Чемпионат мира-2018 в России проводился с 14 июня по 15 июля, российская сборная под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира.

Станислав Черчесов. «Многие присылали сообщения: «С тобой тренеры Марокко не связывались?» Черчесов — о ЧМ-2022

Станислав Черчесов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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