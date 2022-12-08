Денис Казанский: «Слуцкий сразу сказал, что напрасно в серии пенальти Сарабии доверили первый удар»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» назвал лучшую фразу по итогам 1/8 финала чемпионата мира-2022.

— Фраза тура?

— Врезались в память слова Леонида Слуцкого, который во вторник был у нас в гостях в «Коммент.Шоу». Еще до включения в прямой эфир, когда смотрели матч Испания — Марокко, он сказал, что напрасно Луис Энрике в серии 11-метровых доверил первый удар Сарабии. Тот, напомню, в штангу попал. Уже в эфире Леонид Викторович развил мысль: «На последних секундах дополнительного времени Сарабия, едва вышедший на замену, запорол голевой момент. По глазам было видно — парень сильно переживает, от потрясения отойти не успел. Ну и зачем сразу к «точке» отправлять? Пробил бы третьим или четвертым...»

Сборная Испании проиграла Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти.