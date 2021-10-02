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Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России

08:47
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость от отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду, которую сейчас возглавляет Валерий Карпин.

«Артем — амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда нужно время, чтобы он нашел свою нишу. Дзюба уже в 18 лет играл у меня в основном составе в «Спартаке». Знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было. Такие ситуации бывают не раз в сборной и в команде. Задача главного тренера — не допускать ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, еще неизвестно, лучше их или нет, наши тренеры находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку. Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача — не допускать таких вещей, а если это случается, то посмотреть на это спокойно и поправить», — сказал в интервью — сказал в интервью Kana? Sportowy Черчесов.

Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Позднее специалист поместил форварда в расширенный список национальной команды на октябрьские игры, но сам футболист отказался от вызова в сборную, заявив, что еще не набрал необходимые физические кондиции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
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  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=GVycTBcf0-A

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Иван Торопцев все материалы автора

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