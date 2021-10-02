Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Дзюбы и Карпина в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость от отказе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду, которую сейчас возглавляет Валерий Карпин.

«Артем — амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда нужно время, чтобы он нашел свою нишу. Дзюба уже в 18 лет играл у меня в основном составе в «Спартаке». Знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было. Такие ситуации бывают не раз в сборной и в команде. Задача главного тренера — не допускать ситуацию до такой степени, чтобы не было обратной дороги. Мы сами были молодые, еще неизвестно, лучше их или нет, наши тренеры находили с нами общий язык. Теперь моя задача максимально делать так, чтобы дать время футболисту сделать выводы, простить ту или иную ошибку. Для этого он и молодой, чтобы делать какие-то вещи. Моя задача — не допускать таких вещей, а если это случается, то посмотреть на это спокойно и поправить», — сказал в интервью — сказал в интервью Kana? Sportowy Черчесов.

Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку сборной России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Позднее специалист поместил форварда в расширенный список национальной команды на октябрьские игры, но сам футболист отказался от вызова в сборную, заявив, что еще не набрал необходимые физические кондиции.