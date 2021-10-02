Кабрал из «Базеля» вызван в сборную Бразилии
Нападающий «Базеля» Артер Кабрал получил вызов в сборную Бразилии. Как сообщает пресс-служба команды, он призван заменить Матеуса Кунья, который получил травму.
Ранее 23-летний Кабрал ни разу не вызывался в сборную. Также он не играл за молодежные команды своей страны.В октябре сборная Бразилии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 проведет три матча: против Венесуэлы (8 -го), Колумбии (11-го) и Уругвая (15-го).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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