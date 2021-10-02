Дибала пропустит матчи сборной Аргентины в октябре из-за травмы
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала пропустит матчи сборной Аргентины в октябре, сообщает пресс-служба национальной команды.
Изначально 27-летний футболист был включен в состав сборной, но после медицинского обследования стало ясно, что игрок не сможет выступить из-за мышечного повреждения.
#Selecci?nMayor Tras la evaluaci?n de sus estudios m?dicos se decidi? que el futbolista @PauDybala_JR quede desafectado de la convocatoria para la triple fecha de octubre. pic.twitter.com/7qVEUYf1Lo— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) October 1, 2021
В октябре сборная Аргентины проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Парагвая (8 октября), Уругвая (11 октября) и Перу (15 октября).
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