Черчесов предположил, что у нового тренера сборной Польши есть советники в России

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что у нового тренера сборной Польши Чеслава Михневича есть советники в России.

«Чеслав хорошо говорит по-русски, — сказал Черчесов «СЭ». — Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию. Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него и России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами».

Сборная Польши — соперник России по стыковому матчу ЧМ-2022, который пройдет 24 марта в Москве. Победитель сыграет против Швеции или Чехии за путевку в Катар.

«Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было — Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», — заявил Черчесов.

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь.