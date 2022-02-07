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Сегодня, 21:05

Черчесов предположил, что у нового тренера сборной Польши есть советники в России

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
танислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение, что у нового тренера сборной Польши Чеслава Михневича есть советники в России.

«Чеслав хорошо говорит по-русски, — сказал Черчесов «СЭ». — Поэтому может спокойно знакомиться со СМИ, смотреть матчи, собирать информацию. Тем более большинство кандидатов выступают в РПЛ, поэтому Михневич может спокойно изучать их. Наверное, у него и России есть советники и друзья, которые помогут в подготовке к стыку с нами».

Сборная Польши — соперник России по стыковому матчу ЧМ-2022, который пройдет 24 марта в Москве. Победитель сыграет против Швеции или Чехии за путевку в Катар.

«Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было — Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», — заявил Черчесов.

Полностью интервью Станислава Черчесова — здесь.

Станислав Черчесов
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чеслав Михневич
Чемпионат мира по футболу 2022
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