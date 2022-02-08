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Сегодня, 12:47

Сборная России проведет июньские матчи в Лиге наций на стадионе «Динамо»

Сборная России сыграет с Исландией и Албанией в Лиге наций на стадионе «Динамо»
Карен Саркисян
Корреспондент

Сборная России проведет матчи Лиги наций с командами Исландии и Албании на стадионе московского «Динамо», сообщает официальный сайт РФС.

Российская сборная встретится с Исландией и Албанией 10 и 13 июня соответственно.

Также 2 и 6 июня подопечные Валерия Карпина проведут в Лиге наций гостевые встречи с Албанией и Израилем.

Напомним, что на стадионе «Динамо» также пройдет игра сборной России с командой Польши в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Матч состоится 24 марта.

Источник: https://rfs.ru/news/215243
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