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Джикия прокомментировал слова Смолова: «К сожалению, за два года сборная России резко изменилась»

Евгений Петров
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал слова партнера по национальной команде Федора Смолова, выступающего за «Динамо», о матче сборной против Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Согласен ли со словами Смолова, что сборная перед Хорватией испугалась? В головах сидел тот факт, что ничья нас устраивает, — цитирует Джикию «Чемпионат.com». — А испуг — следствие этого. В мыслях было, что можно отсидеться. Ну и, конечно, хорваты заставили нас играть так, что у нас почти ничего не получалось. Их сборная не нуждается в представлении.

Но я согласен с Федором, что некоторые, возможно, испугались. Опыта для игр на таком уровне недостаточно: из тех, кто был на поле, мало кто играл в настолько принципиальных матчах. К сожалению, за последние два года сборная очень сильно и резко изменилась. Это сложный, но рабочий процесс. Мы профессионалы — должны с этим справляться.

Был ли испуг у меня? Я уже давно не ощущаю таких эмоций — есть определенный опыт. Да, когда ты знаешь: нужно сделать одну вещь, чтобы все закончить и готовиться к чемпионату мира - это увеличивает степень ответственности. Но боязни у меня не было».

24 марта в Москве сборная России примет на стадионе «Динамо» сборную Польши. В случае победы 29 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Швеции или Чехии.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4601581-k-sozhaleniyu-za-dva-goda-sbornaya-rossii-rezko-izmenilas-dzhikiya-o-slovah-smolova.html
Георгий Джикия
Федор Смолов
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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