Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как решился вопрос об участии полузащитника «Монако» Александра Головина в ближайших отборочных матчах ЧМ-2022.

«Все игроки из иностранных чемпионатов здоровы, в хорошем настроении. Они провели хорошие последние матчи. Сегодня они провели первую тренировку с нами. Что касается Головина и Миранчука, то федерация отработала на отлично. Жиров не сможет полететь с нами в Словакию, а остальные будут с нами до конца», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее было объявлено, что французская лига совместно с клубами договорилась не отпускать своих футболистов для выступления за их сборные за пределами Евросоюза. В противном случае после возвращения игрокам пришлось бы проходить недельный карантин, что сказалось бы на их выступлении в чемпионате Франции. Позднее стало известно, что клуб отпустит Головина в сборную.

24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

(Сергей Федоров)