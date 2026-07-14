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14 июля, 23:59

Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Руслан Минаев
Гол Педро Порро.
Фото Getty Images

Сборная Испании победила сборную Франции в полуфинале чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра проходила на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

На 22-й минуте счет в матче открыл Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. Во второй половине преимущество испанцев удвоил Педро Порро.

Сборная Испании впервые с триумфального ЧМ-2010 вышла в финал турнира. Сборная Франции не сыграет в финале ЧМ впервые с ЧМ-2014.

Вторую путевку в финал ЧМ-2026 разыграют сборные Англии и Аргентины. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 мск.

Испанцы празднуют гол Микеля Оярсабаля в&nbsp;ворота Франции (2:0).Франция просто развалилась. Испания вышла в финал чемпионата мира, показав, что такое командный футбол
Чемпионат мира. 1/2 финала.
14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Франция
0:2
Испания

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу

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