Испания обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Испании победила сборную Франции в полуфинале чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра проходила на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

На 22-й минуте счет в матче открыл Микель Оярсабаль, реализовав пенальти. Во второй половине преимущество испанцев удвоил Педро Порро.

Сборная Испании впервые с триумфального ЧМ-2010 вышла в финал турнира. Сборная Франции не сыграет в финале ЧМ впервые с ЧМ-2014.

Вторую путевку в финал ЧМ-2026 разыграют сборные Англии и Аргентины. Матч пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала.

14 июля, 22:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу