Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дзюба: «Говорить, что группа проходная, непрофессионально»

15:54
Теги:

Капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от старта отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне встретятся с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

Все, кто говорит, что группа проходная — это непрофессионально. Готовимся к каждому матчу отдельно, — сказал Дзюба.

— Как влияет на подготовку такие матчи, как с ЦСКА?

— День-два Станислав Саламович спокойно смотрит, а потом мы забываем о том, что происходит в клубах. Сборная — это предел мечтаний и то, к чему стремиться каждый футболист.

Помимо Мальты, Словении и Словакии, россиянам предстоят игры с Хорватией и Кипром.
(Данил Алешин)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 33400
Все опросы
Выйдет ли сборная России на ЧМ-2022?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




Загрузка...