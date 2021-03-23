Дзюба: «Говорить, что группа проходная, непрофессионально»
15:54
Капитан сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от старта отборочного турнира ЧМ-2022. Россияне встретятся с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
Все, кто говорит, что группа проходная — это непрофессионально. Готовимся к каждому матчу отдельно, — сказал Дзюба.
— Как влияет на подготовку такие матчи, как с ЦСКА?
— День-два Станислав Саламович спокойно смотрит, а потом мы забываем о том, что происходит в клубах. Сборная — это предел мечтаний и то, к чему стремиться каждый футболист.
Помимо Мальты, Словении и Словакии, россиянам предстоят игры с Хорватией и Кипром.
(Данил Алешин)
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