Артем Дзюба считает сборную Мальты крепкой командой

Форвард сборной России Артем Дзюба высказался о Мальте перед первым матчем отбора на ЧМ-2022.

— Ваша оценка подготовки сборной в последние несколько дней?

— Многие соскучились по сборной, поэтому с нетерпением ждали этого момента. Все довольны и с хорошим настроем готовимся. Надеемся, что завтра покажем своим лучшие качества.

— Какие сильные или слабые стороны отметил бы у соперника?

— Сейчас проходных матчей нет. Это крепкая команда, которая играет в 5 защитников и старается контролировать мяч. Крепкая команда.

Завтра, 24 марта, состоится первый матч отборочного турнира на ЧМ-2022, а котором сборная России сыграет с Мальтой. Начало игры — в 22.45 мск.