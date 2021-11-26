Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что сборные Австрии, Польши и Турции являются непредпочтительными соперниками для российской команды в стыковых матчах ЧМ-2022.

«Я думаю, что команды Австрии, Польши и Турции — неподходящие варианты для жеребьевки, — цитирует ТАСС Габулова. — Сложно сравнивать, но это команды, с которыми можно играть и побеждать, но также можно и проиграть. К сожалению, наша команда не настолько стабильна, чтобы мы могли с уверенностью говорить, что мы можем обыграть такого уровня команды без вопросов. Сборная Чехии находится между командой Северной Македонии и этими тремя».

«Предпочтительный вариант для сборной России — команда Северной Македонии, она, наверное, по уровню футболистов ниже всех остальных соперников. Все остальные приблизительно одного среднего, крепкого уровня, с которыми будет немного сложнее, чем с командой Северной Македонии. Для нас жребий соперника очень важен, но гораздо важнее, в каком состоянии подойдут наши футболисты в марте, потому что, как мы знаем, в марте у нас только возобновляется чемпионат. Этот фактор очень важен — чтобы к первому матчу футболисты подошли в хорошей форме, ведь победа над первым соперником ничего нам не дает, нужно обыграть две команды, чтобы попасть на чемпионат мира», — добавил Габулов.

Напомним, что Россия в стыковых матчах может сыграть с Польшей, Чехией, Австрией, Турцией и Северной Македонией. Первая игра пройдет 24 марта дома, ответная — 29 марта на выезде.