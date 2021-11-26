Президент федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил о намерении натурализовать трех игроков для национальной команды к стыковым матчам за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«FIGC заинтересована во всех игроках, которых можно вызвать в национальную команду, — приводит слова Гравины TMW. — В данный момент мы работаем по трем позициям. Формальности берем на себя, а дальше уже решать Манчини, кого вызывать, а кого — нет».

По информации источника, речь идет о натурализации защитника «Лацио» Луиса Фелипе, защитника «Ромы» Рожера Ибанеса и полузащитника «Кальяри» Жоао Педро.