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Президент FIGC о натурализованных игроках: «Манчини будет решать, кого вызывать, а кого — нет»

10:54
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Президент федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил о намерении натурализовать трех игроков для национальной команды к стыковым матчам за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«FIGC заинтересована во всех игроках, которых можно вызвать в национальную команду, — приводит слова Гравины TMW. — В данный момент мы работаем по трем позициям. Формальности берем на себя, а дальше уже решать Манчини, кого вызывать, а кого — нет».

По информации источника, речь идет о натурализации защитника «Лацио» Луиса Фелипе, защитника «Ромы» Рожера Ибанеса и полузащитника «Кальяри» Жоао Педро.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-non-solo-joao-pedro-gravina-figc-a-buon-punto-per-rendere-convocabili-3-giocatori-1613405

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Карен Саркисян все материалы автора
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