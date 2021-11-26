Черчесов назвал более удобного соперника для России в стыках, чем Польша

Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» назвал удобного для России соперника в полуфинале стыкового мини-турнира чемпионата мира-2022.

— Вам не кажется, что Польша — худший из всех вариантов для России? — вопрос Черчесов.

— А вы думаете, с австрийцами легче? Те тоже достаточно хорошо выглядели летом на Евро. У турок во все времена есть индивидуально сильные исполнители. Но они, возможно, нам подошли бы больше. Не потому, что плохи — просто эта команда сильно зависит от состояния и настроения в конкретный день и даже час. Ей не хватает стабильности — даже на протяжении отдельно взятого матча случаются перепады. Да, сейчас у Турции новый тренер (Штефан Кунц. — Прим. В.К.), сборная провела четыре встречи без поражений. Но даже на этом отрезке порой становилось заметно, что коллектив не до конца сбалансирован.

Вот все хотели получить в соперники македонцев. Но я смотрел их матч с немцами в отборе ЧМ-2022 — приличная команда. Так что, считаю, что на таком уровне все зависит от того, в каком состоянии и в каком составе каждый подойдет к полуфиналам. На бумаге кто-то может считаться фаворитом, но все выяснится на поле.

В финале стыков победитель встречи Россия — Польша на своем поле примет победителя матча Швеция — Чехия. Игры пройдут в марте 2022 года.