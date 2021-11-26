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«У меня с Карпиным проблем нет. Готов дать ему совет». Черчесов — о взаимоотношениях с тренером сборной России

23:05
Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о возможном диалоге с преемником — Валерием Карпиным.

— На пресс-конференции после жеребьевки Карпин не исключил, что обратится к вам за консультацией как к коллеге, который хорошо знает польский футбол. Вместе с тем, преемник еще ни разу не общался с вами после назначения в национальную команду — ни сразу после того, как принял ее, ни впоследствии. Имеет место личная неприязнь? — вопрос Черчесову.

— Вы сами делаете такой вывод? Вам так показалось — или хотите, чтобы мне тоже так показалось? Не знаю, почему он себя так вел раньше. У меня проблем нет. Если Валерий попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты. Мы будем помогать не просто конкретному тренеру, а сборной России. Поэтому — нет вопросов.

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стыкового турнира ЧМ-2022 стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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Вячеслав Короткин все материалы автора
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