Главный тренер нашей национальной команды на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о возможном диалоге с преемником — Валерием Карпиным.

— На пресс-конференции после жеребьевки Карпин не исключил, что обратится к вам за консультацией как к коллеге, который хорошо знает польский футбол. Вместе с тем, преемник еще ни разу не общался с вами после назначения в национальную команду — ни сразу после того, как принял ее, ни впоследствии. Имеет место личная неприязнь? — вопрос Черчесову.

— Вы сами делаете такой вывод? Вам так показалось — или хотите, чтобы мне тоже так показалось? Не знаю, почему он себя так вел раньше. У меня проблем нет. Если Валерий попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты. Мы будем помогать не просто конкретному тренеру, а сборной России. Поэтому — нет вопросов.

Соперником сборной России по полуфиналу плей-офф стыкового турнира ЧМ-2022 стала команда Польши. Матч, в котором россияне будут хозяевами поля, состоится 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина выйдет на победителя пары Швеция — Чехия. Матч состоится 29 марта, принимающей стороной будет победитель матча Россия — Польша.