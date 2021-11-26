Главный тренер сборной Польши: «Сборная России сменила тренера и стала лучше»

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился впечатлениями от жеребьевки стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира-2022.

«Сейчас у всех команд равные шансы поехать в Катар. У нас очень равные соперники. Как технически, так и физически. Будем надеяться, что наши лучшие футболисты будут в хорошей форме к решающим матчам. Очень важно, чтобы все наши игроки приехали на сбор в полной готовности.

Я всегда верю в свою команду. У нас есть лучший футболист мира. Роберт Левандовски — особенный футболист. Он способен решить исход любой встречи.

Сборная России сменила тренера и стала лучше как команда. У них есть хорошие игроки, но в нашей команде они тоже есть. У нас есть время, чтобы лучше узнать наших соперников и принять лучшие решения», — цитирует тренера Polsatsport.pl.