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Чехия, Уэльс и Финляндия — потенциальные соперники России в стыках, из топ-сборных есть шанс попасть на Нидерланды. Новые расклады отбора ЧМ-2022

00:50
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В случае, если сборная России в воскресенье проиграет Хорватии и займет второе место в отборочной группе, то она примет участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии:

— в группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия, причем португальцев устроит ничья;

— в группе В первое место в очном матче разыграют Испания и Швеция, причем испанцев устроит ничья;

— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но «скуадра адзурра» выше по разности мячей. Здесь все решится в последнем туре;

— в группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина, но с последней Россия в стыках сыграть все равно не сможет;

— в группе Е первое место заняла Бельгия, за второе место борются Чехия и Уэльс, при этом обе сборные попадут в плей-офф — если не станут вторыми, то как один из победителей Лиги наций-2020;

— в группе F все ясно: Дания уже обеспечила себе первое место, а Шотландия — досрочно вторая;

— в группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

— в группе I Англия де-факто — первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино, что нереально;

— в группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Македония и отстающая на одно очко Румыния.

Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс. Если валлийцы станут вторыми в своей отборочной группе, то вместо них из Лиги наций в плей-офф идет Чехия.

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры