В случае, если сборная России в воскресенье проиграет Хорватии и займет второе место в отборочной группе, то она примет участие в стыковых матчах. Согласно регламенту, в стыки попадают десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие сборные из числа победителей групп Лиги наций-2020, которые не сумели попасть в топ-2 в отборочном турнире.

Рассмотрим, какие команды могут стать соперниками России в стыках в случае неудачного результата в Хорватии:

— в группе А первое место в очном матче разыграют Португалия и Сербия, причем португальцев устроит ничья;

— в группе В первое место в очном матче разыграют Испания и Швеция, причем испанцев устроит ничья;

— в группе С на первое-второе место претендуют Италия и Швейцария, у которых равное количество очков, но «скуадра адзурра» выше по разности мячей. Здесь все решится в последнем туре;

— в группе D первое место заняла Франция, на второе перед последним туром претендуют Финляндия и Украина, но с последней Россия в стыках сыграть все равно не сможет;

— в группе Е первое место заняла Бельгия, за второе место борются Чехия и Уэльс, при этом обе сборные попадут в плей-офф — если не станут вторыми, то как один из победителей Лиги наций-2020;

— в группе F все ясно: Дания уже обеспечила себе первое место, а Шотландия — досрочно вторая;

— в группе G ситуация перед последним туром все еще запутанная — на первое место претендуют сборные Нидерландов, Норвегии и Турции;

— в группе I Англия де-факто — первая, а Польша, отстающая на три очка, не опустится ниже второго места. Обогнать англичан шансов у поляков нет — чтобы это случилось, нужно, чтобы команда Гарета Саутгейта в заключительном туре потерпела разгромное поражение от Сан-Марино, что нереально;

— в группе J Германия заняла первое место, за второе ведут борьбу Македония и отстающая на одно очко Румыния.

Что касается сборных из Лиги наций-2020, то сейчас в стыки попадают Австрия и Уэльс. Если валлийцы станут вторыми в своей отборочной группе, то вместо них из Лиги наций в плей-офф идет Чехия.

Сама схема плей-офф проста — 12 сборных жеребьевка разбивает на три пути. Как и раньше, каждый участник стыков проводит два матча, но сейчас нужно победить две разные команды. Жеребьевка состоится 26 ноября в Цюрихе. Сами игры пройдут весной: полуфиналы — 24-25 марта, финалы — 28-29 марта.

В полуфиналах будут «сеяные» и «несеяные» сборные — их определит число набранных очков в отборочных группах. «Сеяные» проведут первые матчи плей-офф дома.