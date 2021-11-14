Сборная Уэльса разгромила Белоруссию, забив пять мячей в отборе на ЧМ впервые с 1996 года
Сборная Уэльса в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Белоруссию со счетом 5:1.
У валлийцев дубль оформил Аарон Рэмси, еще по голу забили Неко Уильямс, Бен Дэвис и Коннор Робертс. Белорусы ответили точным ударом Артема Концевого.
Сборная Уэльса забила пять или более мячей в отборе на ЧМ впервые с 1996 года — в августе того года был обыгран Сан-Марино (6:0).
После этого матча Уэльс с 14 очками занимает второе место в группе E, Белоруссия с 3 очками — на последней строчке.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа E
Уэльс — Белоруссия — 5:1 (2:0)
Голы: Рэмси, 3 (1:0). Н.Уильямс, 20 (2:0). Рэмси, 50 — с пенальти (3:0). Б.Дэвис, 77 (4:0). Концевой, 87 (4:1). К.Робертс, 89 (5:1).
Уэльс: Уорд (Хеннесси, 90+1), Б.Дэвис, К.Робертс, Ампаду, Родон, Н.Уильямс, Рэмси (Моррелл, 72), Аллен, Уилсон, Джеймс (Т.Робертс, 76), Бэйл (Джонсон, 46).
Белоруссия: Черник, Наумов, Печенин, Швецов, Золотов (Юзепчук, 71), Юденков (Концевой, 82), Яблонский, Седько (Антилевский, 60), Селява, Климович (Эбонг, 70), В.Лисакович (Бахар, 81).
Предупреждения: Золотов, 25. Ампаду, 59. Антилевский, 79. Эбонг, 83.
Судья: Мариани (Италия).
13 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».
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