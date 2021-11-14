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Сборная Уэльса разгромила Белоруссию, забив пять мячей в отборе на ЧМ впервые с 1996 года

00:45
Уэльс — Белоруссия — 5:1. Фото AFP
Уэльс — Белоруссия — 5:1. Фото AFP
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Сборная Уэльса в матче отборочного турнира ЧМ-2022 обыграла Белоруссию со счетом 5:1.

У валлийцев дубль оформил Аарон Рэмси, еще по голу забили Неко Уильямс, Бен Дэвис и Коннор Робертс. Белорусы ответили точным ударом Артема Концевого.

Сборная Уэльса забила пять или более мячей в отборе на ЧМ впервые с 1996 года — в августе того года был обыгран Сан-Марино (6:0).

После этого матча Уэльс с 14 очками занимает второе место в группе E, Белоруссия с 3 очками — на последней строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Уэльс — Белоруссия — 5:1 (2:0)

Голы: Рэмси, 3 (1:0). Н.Уильямс, 20 (2:0). Рэмси, 50 — с пенальти (3:0). Б.Дэвис, 77 (4:0). Концевой, 87 (4:1). К.Робертс, 89 (5:1).

Уэльс: Уорд (Хеннесси, 90+1), Б.Дэвис, К.Робертс, Ампаду, Родон, Н.Уильямс, Рэмси (Моррелл, 72), Аллен, Уилсон, Джеймс (Т.Робертс, 76), Бэйл (Джонсон, 46).

Белоруссия: Черник, Наумов, Печенин, Швецов, Золотов (Юзепчук, 71), Юденков (Концевой, 82), Яблонский, Седько (Антилевский, 60), Селява, Климович (Эбонг, 70), В.Лисакович (Бахар, 81).

Предупреждения: Золотов, 25. Ампаду, 59. Антилевский, 79. Эбонг, 83.

Судья: Мариани (Италия).

13 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Сергей Разин все материалы автора
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