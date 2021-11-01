Экс-футболист «МЮ» Канчельскис прокомментировал состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал окончательный список футболистов сборной России на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 в ноябре.
«Что бы мы ни говорили про состав, для сборной он оптимальный. У каждого свое мнение. Если Карпин выбрал этих игроков, значит, они ему нужны. Правильно поступили, что сделали выбор в сторону опытных игроков. У нас игра с Хорватией. Понятно, что есть еще Кипр. Если не дадим себе расслабиться, то обязательно его обыграем. А вот с Хорватией будет непросто. Молодые футболисты будут потом, со временем. Сейчас главная задача — взять очки в игре с Хорватией. Посмотрим, что будет, тогда можно будет говорить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
В ноябре российская сборная под руководством Валерия Карпина проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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