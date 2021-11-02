Парфенов об отсутствии Дзюбы в сборной: «Карпину предстоит нести ответственность»
Российский тренер Дмитрий Парфенов высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в окончательном списке футболистов сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
«Валерий Георгиевич на пресс-конференции четко дал понять, что не рассчитывает на Дзюбу, — приводит слова Парфенова RT. — Тренер достаточно ясно обозначил свою позицию, и это его право. Нам остается только рассуждать, но ситуация от этого не поменяется. Карпину предстоит нести ответственность».
1 ноября тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/923671-parfyonov-dzyuba-sbornaya-karpin-otvetstvennost
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