Юрий Семин уверен, что приглашение в сборную России психологически мотивирует Алексея Миранчука

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о вызове полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в сборную России на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Нет удивления от фамилий в составе, потому что тренеры сборной досконально всех просматривают, имеют реальное представление, как будут играть киприоты и хорваты. Исходя из этого они подбирают тех футболистов, которые в данной ситуации будут уместны. У Агаларова есть время, ему уже давали шанс, приглашали в сборную.

Миранчук — состоявшийся игрок, думаю, что в плане психологии это приглашение мотивирует его для того, чтобы показать себя с наилучшей стороны на международной арене. Алексей в состоянии это сделать. Потом мы должны учитывать, в какой конкуренции игроков он находится в «Аталанте», — приводит слова Семина ТАСС.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).