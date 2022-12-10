Верховный комитет чемпионата мира-2022 выпустил заявление в связи со смертью американского журналиста Гранта Уола

Верховный комитет чемпионата мира-2022 выпустил заявление в связи со смертью американского журналиста CBS Гранта Уола.

«Мы глубоко опечалены смертью американского журналиста Гранта Уола. Грант был известен своей огромной любовью к футболу и находился в Катаре, чтобы освещать свой восьмой чемпионат мира по футболу. Ему стало плохо на медиа-трибуне стадиона «Лусаил» во время вчерашнего четвертьфинального матча Аргентина — Нидерланды.

Ему была оказана немедленная неотложная медицинская помощь на месте, которая продолжалась до тех пор, пока его не перевезли на машине скорой помощи в больницу общего профиля Хамад.

Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям Гранта и его многочисленным близким коллегам в средствах массовой информации. Мы поддерживает связь с посольством США и соответствующим местным органам власти, чтобы договориться о процессе репатриации тела», — приводит текст заявления журналист Sky Sports Роб Харрис.

Грант Уол потерял сознание в ложе для прессы на стадионе «Лусаил» во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Парамедики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Утром 10 декабря он скончался в местной больнице.