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Верховный комитет чемпионата мира-2022 выпустил заявление в связи со смертью американского журналиста Гранта Уола

Алина Савинова
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Верховный комитет чемпионата мира-2022 выпустил заявление в связи со смертью американского журналиста CBS Гранта Уола.

«Мы глубоко опечалены смертью американского журналиста Гранта Уола. Грант был известен своей огромной любовью к футболу и находился в Катаре, чтобы освещать свой восьмой чемпионат мира по футболу. Ему стало плохо на медиа-трибуне стадиона «Лусаил» во время вчерашнего четвертьфинального матча Аргентина — Нидерланды.

Ему была оказана немедленная неотложная медицинская помощь на месте, которая продолжалась до тех пор, пока его не перевезли на машине скорой помощи в больницу общего профиля Хамад.

Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям Гранта и его многочисленным близким коллегам в средствах массовой информации. Мы поддерживает связь с посольством США и соответствующим местным органам власти, чтобы договориться о процессе репатриации тела», — приводит текст заявления журналист Sky Sports Роб Харрис.

Грант Уол потерял сознание в ложе для прессы на стадионе «Лусаил» во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Парамедики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Утром 10 декабря он скончался в местной больнице.

 
Грант Уол. Американский журналист умер во время матча Аргентина — Нидерланды. Его брат уверен: репортера убили

 

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Методология

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Чемпионат мира по футболу
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