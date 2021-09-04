Билялетдинов о победе России над Кипром: «Я примерно этого и ждал»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился эмоциями от отборочного матча чемпионата мира между Россией и Кипром (2:0).

«Нормально, я примерно этого и ждал. Я понимал, что сверхскоростей не будет, обойдется малой кровью, — сказал Билялетдинов «Газете.Ru». - Не требуется быстро-быстро, только все исполнять, это не тот матч. Важно было реализовать свое преимущество, что мы и сделали. Я даже угадал, говорил, что выиграют с разницей в два мяча.

Есть психологический момент, когда ты чувствуешь, что сильнее соперника, и ведешь в счете пусть даже минимально, понимаешь, что можешь прибавить. Это опасная штучка, важно ее не допускать на последних десяти минутах матча. Но мы вовремя забили второй и успокоили игру. Как только два мяча, уже спокойней. А так, если один, то получается нервотрепка. Важно, что быстро забили, и сразу под контроль [взяли игру]. Да, имели преимущество, но и соперник иногда включался на скорости, и казалось, что он нас придавил, придушил. Не так все напряжно было, находясь на поле, я как игрок говорю. Иногда так кажется, но ты контролируешь ситуацию и не позволишь неряшливо играть. Вот и должны выигрывать. Можно было, конечно, постараться взвинтить темп, но кто знает, может и этого достаточно.

Пока важно, что мы не проиграли прямому конкуренту и забрали свои очки в выездном матче. Это важный момент. Определенный уровень, класс. Я не переживал, не нервничал, не охал, не ахал.".

Также специалист отметил игру Федора Смолова, который отдал два результативных паса.

«Мне очень понравился Смолов в подыгрыше. Да, там удар Ерохина мог защитник накрыть, но все равно хорошо получилось. Именно такого ассистента не хватало. Особенно второй пас, который он отдал Жемалетдинову, просто гроссмейстерский. Кажется, что просто, но увидеть, и чтобы партнер понял это движение... Это может помочь распределить силы на семь дней и три игры. Присутствует элемент распределения сил, и он сработал», — добавил Билялетдинов.