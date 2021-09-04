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Билялетдинов о победе России над Кипром: «Я примерно этого и ждал»

22:19
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился эмоциями от отборочного матча чемпионата мира между Россией и Кипром (2:0).

«Нормально, я примерно этого и ждал. Я понимал, что сверхскоростей не будет, обойдется малой кровью, — сказал Билялетдинов «Газете.Ru». - Не требуется быстро-быстро, только все исполнять, это не тот матч. Важно было реализовать свое преимущество, что мы и сделали. Я даже угадал, говорил, что выиграют с разницей в два мяча.

Есть психологический момент, когда ты чувствуешь, что сильнее соперника, и ведешь в счете пусть даже минимально, понимаешь, что можешь прибавить. Это опасная штучка, важно ее не допускать на последних десяти минутах матча. Но мы вовремя забили второй и успокоили игру. Как только два мяча, уже спокойней. А так, если один, то получается нервотрепка. Важно, что быстро забили, и сразу под контроль [взяли игру]. Да, имели преимущество, но и соперник иногда включался на скорости, и казалось, что он нас придавил, придушил. Не так все напряжно было, находясь на поле, я как игрок говорю. Иногда так кажется, но ты контролируешь ситуацию и не позволишь неряшливо играть. Вот и должны выигрывать. Можно было, конечно, постараться взвинтить темп, но кто знает, может и этого достаточно.

Пока важно, что мы не проиграли прямому конкуренту и забрали свои очки в выездном матче. Это важный момент. Определенный уровень, класс. Я не переживал, не нервничал, не охал, не ахал.".

Также специалист отметил игру Федора Смолова, который отдал два результативных паса.

«Мне очень понравился Смолов в подыгрыше. Да, там удар Ерохина мог защитник накрыть, но все равно хорошо получилось. Именно такого ассистента не хватало. Особенно второй пас, который он отдал Жемалетдинову, просто гроссмейстерский. Кажется, что просто, но увидеть, и чтобы партнер понял это движение... Это может помочь распределить силы на семь дней и три игры. Присутствует элемент распределения сил, и он сработал», — добавил Билялетдинов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
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  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
2-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
2-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/04/n_16482740.shtml

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Роман Шишов все материалы автора

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