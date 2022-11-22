Бэйл: «Уэльс никогда не сдается. Мы продолжаем бороться и всегда находим способ вернуться»

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал итоги матча группового турнира ЧМ-2022 против США (1:1).

«Конечно, при пенальти немного нервничаешь, но я уверен в своих силах. Я пенальтист и должен брать на себя ответственность. Иногда вы будете промахиваться, но речь идет о том, чтобы помочь своей стране, и, к счастью, это произошло сегодня.

Мы были в похожем положении на Евро-2020, где пропустили гол в первом матче, но показали свой характер, чтобы вернуться в игру. Одна вещь, которую я точно знаю о нашей команде, это то, что мы никогда не сдаемся. Мы продолжаем бороться и всегда находим способ вернуться", — приводит слова Бэйла BBC Sport.

На 82-й минуте Уокер Циммерман сбил Гарета Бэйла в штрафной, после чего форвард реализовал пенальти и установил итоговый счет.

США следующий матч проведет 25 ноября против сборной Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).