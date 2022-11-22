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Сегодня, 00:40

Бэйл повторил рекорд сборной Уэльса, Хеннеси отстает от него на два матча

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Гарет Бэйл.
Фото Reuters

Матч против сборной США на ЧМ-2022 (1:1) стал для Гарета Бэйла 109-м в форме сборной Уэльса. Автор единственного гола в ворота американцев повторил рекорд по числу проведенных матчей, догнав оставшегося в запасе защитника Криса Гантера.

На две игры от дуэта лидеров отстает голкипер Уэйн Хеннеси.

Футболисты, проведшие больше всего матчей за сборную Уэльса

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Гарет Бэйл

2006-н.в.

109

41

Крис Гантер

2007-н.в.

109

0

Уэйн Хеннеси

2007-н.в.

107

-95

Невилл Саутолл

1982-1997

92

-126

Эшли Уильямс

2008-2019

86

6

Гэри Спид

1990-2004

85

7

Крейг Беллами

1998-2013

78

19

Джо Ледли

2005-2018

77

4

Аарон Рэмси

2008-н.в.

76

20
Гарет Бэйл
Уэйн Хеннесси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Уэльса по футболу
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