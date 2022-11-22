Бэйл повторил рекорд сборной Уэльса, Хеннеси отстает от него на два матча
Матч против сборной США на ЧМ-2022 (1:1) стал для Гарета Бэйла 109-м в форме сборной Уэльса. Автор единственного гола в ворота американцев повторил рекорд по числу проведенных матчей, догнав оставшегося в запасе защитника Криса Гантера.
На две игры от дуэта лидеров отстает голкипер Уэйн Хеннеси.
Футболисты, проведшие больше всего матчей за сборную Уэльса
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Гарет Бэйл
|
2006-н.в.
|
109
|
41
|
Крис Гантер
|
2007-н.в.
|
109
|
0
|
Уэйн Хеннеси
|
2007-н.в.
|
107
|
-95
|
Невилл Саутолл
|
1982-1997
|
92
|
-126
|
Эшли Уильямс
|
2008-2019
|
86
|
6
|
Гэри Спид
|
1990-2004
|
85
|
7
|
Крейг Беллами
|
1998-2013
|
78
|
19
|
Джо Ледли
|
2005-2018
|
77
|
4
|
Аарон Рэмси
|
2008-н.в.
|
76
|
20
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