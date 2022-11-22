Бэйл повторил рекорд сборной Уэльса, Хеннеси отстает от него на два матча

Матч против сборной США на ЧМ-2022 (1:1) стал для Гарета Бэйла 109-м в форме сборной Уэльса. Автор единственного гола в ворота американцев повторил рекорд по числу проведенных матчей, догнав оставшегося в запасе защитника Криса Гантера.

На две игры от дуэта лидеров отстает голкипер Уэйн Хеннеси.

Футболисты, проведшие больше всего матчей за сборную Уэльса