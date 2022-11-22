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Сегодня, 00:26

Бэйл забил первый за 64 года гол сборной Уэльса на чемпионатах мира

Мария Гусева
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Гарет Бэйл.
Фото Reuters

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл стал автором первого гола национальной команды на чемпионатах мира за 64 года.

В матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 Бэйл забил мяч в ворота США (1:1). Он реализовал пенальти после того, как его сбил в штрафной Уокер Циммерман.

До этого матча сборная Уэльса последний раз забивала на чемпионате мира 1958 года, который проходил в Швеции.

Следующий матч сборная Уэльса проведет против Ирана. Встреча пройдет 25 ноября в 13.00 по московскому времени.

Гарет Бэйл
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Сборная США по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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