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Нападающий сборной Испании Торрес: «С Коста-Рикой будет сложный матч»

Мария Гусева
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 против Коста-Рики.

«Мы знаем, что Коста-Рика закроется на своей половине поля. Это будет сложный матч, каким всегда бывает первый матч чемпионата мира. Нам нужно придерживаться плана и выстраивать свою игру, если мы хотим победить», — цитирует Tuttomercatoweb Торреса.

Матч Испания — Коста-Рика пройдет 23 ноября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

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