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Бензема отреагировал на слухи об участии в финале чемпионата мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал информацию о том, что он может сыграть в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины.

34-летний француз получил травму перед стартом турнира, но его не стали менять в заявке на другого игрока, поэтому теоретически он может выйти на поле, так как восстановился от повреждения.

«Мне неинтересно», — подписал в соцсетях Бензема фотографию своего задумчивого лица.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Карим Бензема
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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