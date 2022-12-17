Бензема отреагировал на слухи об участии в финале чемпионата мира-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал информацию о том, что он может сыграть в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины.

34-летний француз получил травму перед стартом турнира, но его не стали менять в заявке на другого игрока, поэтому теоретически он может выйти на поле, так как восстановился от повреждения.

«Мне неинтересно», — подписал в соцсетях Бензема фотографию своего задумчивого лица.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.