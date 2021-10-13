Венгер объяснил идею проведения чемпионата мира каждые два года

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер детально рассказал об идее проводить чемпионат мира раз в два года.

«Чемпионат мира каждые два года — часть предлагаемой мною реформы международного календаря. Я предлагаю сократить число отборочных игр, переформировать расписание и таким образом создать окно для международного соревнования по завершении сезона. Это позволит разделить соревнования клубов и национальных команд. Сейчас, например, пауза на встречи сборных, и часть южноамериканских игроков не смогут сыграть за «ПСЖ» на выходных. Это, на мой взгляд, нелогично», — приводит слова Венгера Get French Football News.

Чемпионат мира был основан в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022 год), а также в Канаде, Мексике и США (2026 год).