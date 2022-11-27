Бельгия — Марокко: стартовые составы на матч чемпионата мира-2022

Стали известны стартовые составы национальных команд Бельгии и Марокко на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Сборная Бельгии: Куртуа, Витсель, Де Брейне, Альдервейрелд, Кастань, Вертонген, Э. Азар, Батшуайи, Онана, Менье, Т. Азар.

Сборная Марокко: Буну, Хакими, Агер, Мазрауи, Унаи, Амрабат, Саисс, Буфаль, Зиеш, Амалла, Эн-Несири.

Матч между сборными Бельгии и Марокко начнется в 16.00 по московскому времени.