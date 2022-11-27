Мбаппе сфотографировался с дочерью Трампа и расписался на футболках для ее детей после победы над Данией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сфотографировался с Иванкой Трамп, дочерью бывшего президента США Дональда Трампа, после матча ЧМ-2022 с Данией.

«Для меня большая честь поздравить Килиана Мбаппе с невероятной победой Франции сегодня вечером! Килиан так же отзывчив, как и талантлив», — подписала фото Иванка, которое она опубликовала в социальных сетях.

После фото 23-летний форвард расписался на футболках «ПСЖ» для детей Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.

Напомним, что Франция обыграла Данию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 со счетом 2:1. Французы, набрав 6 очков, занимают первую строчку в группе D.