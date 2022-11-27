Сборная Бельгии проиграла Марокко на ЧМ-2022

Сборная Бельгии проиграла Марокко в матче второго тура группового турнира чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счетом 0:2.

В первом тайме на 45+2-й минуте полузащитник Марокко Хаким Зиеш забил гол, но он был отменен. Главный судья встречи Сесар Артуро Рамос после просмотра ВАР не засчитан взятие ворот, поскольку защитник команды Ромен Сес находился в положение вне игры.

Во втором тайме на 73-й минуте сборной Марокко удалось открыть счет в матче. Гол со штрафного забил полузащитник Абдельхамид Сабири. Затем на 90+2-й минуте итоговый счет в игре устновил нападающий Закария Абухляль.

Марокко поднялось на первое место в группе F (4 очка), а Бельгия опустилась на второе (3 очка). В третьем, заключительном туре, марокканцы сыграют 1 декабря с Канадой, а бельгийцы в этот же день с Хорватией. Обе игры начнутся в 18.00 мск.

Сегодня, 27 ноября, состоится еще один матч группы F между Канадой и Хорватией. Начало в 19.00 мск.