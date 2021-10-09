Поздняков считает, что сборная России невыразительно играла против Словакии
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал невыразительной игру сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
«Три очка есть три очка, но игра была крайне невыразительная. Вызывает ли у меня обеспокоенность такая игра? Как и у всех болельщиков», — приводит ТАСС слова Позднякова.
Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 16 очками в 7 играх, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей. Следующий матч команда под руководством Валерия Карпина проведет на выезде против Словении 11 октября (начало — в 21.45 мск).
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