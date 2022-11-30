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Австралия победила Данию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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30 ноября. Австралия — Дания — 1:0.
Фото Reuters

Сборная Австралии победила команду Дании в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий австралийцев Мэтью Леки, который отличился на 61-й минуте встречи.

Этот результат позволил Австралии набрать 6 очков и занять второе место в группе D. Датчане закончили турнир на четвертом месте в группе, набрав в 3 матчах только 1 очко.

В 1/8 финала Австралия сыграет с командой, которая займет первое место в группе С. Этот матч пройдет 3 декабря.

Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Австралия
1:0
Дания
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Дании по футболу
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