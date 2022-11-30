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Сегодня, 19:34

Ольмо уверен, что сборная Испании встретится с Хорватией в финале ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что его национальная команда примет участие в финале чемпионата мира, где встретится с Хорватией.

«В финале мы сыграем с Хорватией, там Испания победит Хорватию. Мы хотели выиграть у Коста-Рики и Германии, поэтому мы хотим, одолеть Японию. После следующего матча мы выйдем в плей-офф, пока это наша ближайшая цель. Никто не любит играть против Испании, мы всегда играем только на победу», — приводит слова Ольмо Index.

Сборная Испании лидирует в группе E, набрав четыре очка.

Матч Испания — Япония пройдет 1 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Также 1 декабря сборная Хорватии, которая лидирует в группе F с четырьмя очками, встретится с Бельгией. Начало — в 18:00 мск.

Источник: https://www.index.hr/sport/clanak/olmo-tko-ce-igrati-u-finalu-svjetskog-prvenstva-hrvatska-spanjolska/2416460.aspx
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