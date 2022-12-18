Аргентина — Франция: вы удивитесь, почему не зафиксирован офсайд, и гол Месси засчитан

На 109-й минуте финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция бригада арбитров правильно засчитала гол Лионеля Месси, не зафиксировав в ходе атаки аргентинцев положение «вне игры» у одного из их футболистов.

Верность вердикта судей была подтверждена с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ). В момент паса французский защитник оказался ближе к линии ворот, чем соперник. Причем САОТ учла положение его пятой точки, которой, к примеру, в отличие от руки, можно играть в футбол и забивать голы.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.

Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.