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Аргентина — Франция: вы удивитесь, почему не зафиксирован офсайд, и гол Месси засчитан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
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На 109-й минуте финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция бригада арбитров правильно засчитала гол Лионеля Месси, не зафиксировав в ходе атаки аргентинцев положение «вне игры» у одного из их футболистов.

Верность вердикта судей была подтверждена с помощью технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ). В момент паса французский защитник оказался ближе к линии ворот, чем соперник. Причем САОТ учла положение его пятой точки, которой, к примеру, в отличие от руки, можно играть в футбол и забивать голы.

Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина - Франция.
Кадр из трансляции матча Аргентина — Франция.
ЧМ&nbsp;2022, финал Аргентина&nbsp;&mdash; Франция. Мбаппе сделал хет-трик в финале ЧМ! Аргентина — Франция — 3:3. Онлайн-трансляция финала
Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция

Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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