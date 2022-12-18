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Сегодня, 20:55

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв Францию в серии пенальти

Анна Горшкова
Корреспондент
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Аргентина — Франция — 3:3, 4:2 по пенальти.
Фото Reuters

Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось со счетом 2:2. Счет в игре на 23-й минуте открыл форвард аргентинцев Лионель Месси, забив с пенальти. Главный арбитр встречи Шимон Марчиняк назначил 11-метровый удар после того, как Усман Дембеле в штрафной зоне зацепил сзади Анхеля Ди Марию. На 36-й минуте счет в игре удвоил полузащитник Аргентины Ди Мария. Голевую передачу отдал Алексис Макаллистер.

Во втором тайме на 80-й минуте форвард Франции Килиан Мбаппе реализовал пенальти, который был назначен после того, как Отаменди зацепил в штрафной Коло-Муани. А затем на 81-й Мбаппе забил с игры, после передачи Маркуса Тюрама, сравнял счет в матче.

В дополнительное время на 108-й минуте забил Месси, выведя Аргентину вперед. На 117-й Мбаппе с пенальти сравнял счет, оформив в матче хет-трик.

В серии послематчевых пенальти футболисты Аргентины оказались точнее — 4:2. Вратарь Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана, а Тчуамени пробил мимо.

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Месси, выйдя в старте на эту игру, стал рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира (26), а голкипер французов Уго Льорис установил рекорд среди вратарей по этому показателю (20).

Также 35-летний аргентинец побил рекорд Мальдини по количеству сыгранных минут на мировом первенстве и первым в истории забил в группе и во всех матчах от 1/8 до финала на одном ЧМ.

Чемпионат мира. Финал
18 дек, 18:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:3
Франция
Анхель Ди Мария
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
12
117
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