Англия стала самой дорогой сборной ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

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Портал Transfermarkt назвал топ самых дорогих сборных на чемпионате мира-2022 в Катаре.

На первой строчке расположилась сборная Англии, стоимость состава оценивается в 1,26 миллиарда евро. Второе место заняла национальная команда Бразилии — 1,14 миллиарда евро. Топ-3 замкнула Франция — 1,03 миллиарда евро.

Самые дорогие сборные ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

1. Англия (1,26 миллиарда евро)

2. Бразилия (1,14 миллиарда евро)

3. Франция (1,03 миллиарда евро)

4. Португалия (937 миллионов евро)

5. Германия (886 миллионов евро)

6. Испания (872 миллиона евро)

7. Аргентина (645 миллионов евро)

8. Нидерланды (587 миллионов евро)

9. Бельгия (563 миллиона евро)

10. Уругвай (450 миллионов евро)

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.