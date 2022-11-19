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Сегодня, 15:22

Англия стала самой дорогой сборной ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

Мария Гусева
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Портал Transfermarkt назвал топ самых дорогих сборных на чемпионате мира-2022 в Катаре.

На первой строчке расположилась сборная Англии, стоимость состава оценивается в 1,26 миллиарда евро. Второе место заняла национальная команда Бразилии — 1,14 миллиарда евро. Топ-3 замкнула Франция — 1,03 миллиарда евро.

Фил Фоден, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор. Ценники ЧМ-2022. Самые дорогие команды и футболисты турнира

Самые дорогие сборные ЧМ-2022 по версии Transfermarkt

1. Англия (1,26 миллиарда евро)

2. Бразилия (1,14 миллиарда евро)

3. Франция (1,03 миллиарда евро)

4. Португалия (937 миллионов евро)

5. Германия (886 миллионов евро)

6. Испания (872 миллиона евро)

7. Аргентина (645 миллионов евро)

8. Нидерланды (587 миллионов евро)

9. Бельгия (563 миллиона евро)

10. Уругвай (450 миллионов евро)

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Действующим обладателем кубка мирового первенства является сборная Франции.

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Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
Сборная Франции по футболу
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