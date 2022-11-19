Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

«Конечно, планирую смотреть чемпионат мира. Пока не знаю, получится ли его посетить. Болеть я буду за красивый футбол!» — сказал Федун «СЭ».

Матч-открытие ЧМ-2022 Катар — Эквадор пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Полное расписание матчей ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.